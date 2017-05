Actualidade

O novo Presidente do Equador Lenín Moreno, que tomou posse na quarta-feira, enfrenta o grande desafio de gerir o confronto entre os movimentos indígenas e os representantes das indústrias fósseis, disse à Lusa um académico e ativista equatoriano.

Apesar de provenientes da mesma família política - Lenín Moreno foi vice-presidente - o novo chefe de Estado revelou no discurso de posse uma abordagem "mais consensual" face ao seu antecessor Rafael Correa, disse à Lusa o académico e ativista Raúl Llasag Fernández, 50 anos, que hoje participa num debate em Lisboa.

"Será um confronto muito forte de conceções entre os movimentos indígenas e os representantes das indústrias mineira ou petrolífera. Com o seu discurso de consenso, Lenín Moreno vai ter que discutir esses temas. Veremos os primeiros 100 dias, até agora são discursos", assinala académico, natural de uma comunidade indígena do centro do Equador e com tese de doutoramento no CES (Universidade de Coimbra), após um mestrado em Direito constitucional pela Universidade andina Simón Bolívar.