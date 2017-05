Actualidade

As comemorações do Dia Nacional do Bombeiro vão este ano ser marcadas pelo descontentamento devido à lei de financiamento e declarações do secretário de Estado sobre a comparticipação aos voluntários que integram o combate aos incêndios.

Apesar de a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) assegurar que este "mal-estar" não vai afetar a data, que se assinala no domingo em Cascais, a Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa já ameaçou que não vai estar presente nas comemorações e outras, como a do distrito de Santarém, anunciaram que vão marcar presença, mas como forma de protesto.

"Este descontentamento e mal-estar não vão, em circunstância alguma, beliscar o grande dia de homenagem aos bombeiros portugueses. O que une os bombeiros é muito mais importante do que aquilo que nos possa desunir", disse à agência Lusa o presidente da LBP.