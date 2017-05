Actualidade

Uma metalúrgica pouco maior do que uma garagem, na zona de Sintra, cinco trabalhadores e porta virada a sul, construiu mais de 20 toneladas do palco principal do Rock in Rio deste ano, no Brasil, todo ele português.

Este ano, no Rio de Janeiro, aquele que é apelidado pelos promotores como o maior festival de música do mundo terá um palco todo em branco, em alumínio e ferro. Parte dele já está a chegar e de Portugal partem quase diariamente mais contentores com a estrutura.

É feito pela metalúrgica de Sintra, uma pequena oficina familiar de 500 metros quadrados, e por outra de Freamunde, Paços de Ferreira, esta uma grande empresa (Irmarfer), que exporta para vários países e ocupa uma área de 40.000 metros quadrados.