Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou hoje no Porto a apresentação de um projeto de resolução no Parlamento com o propósito de "recuperar o controlo público dos CTT", por "incumprimento contratual" desta.

A líder bloquista falava aos trabalhadores da Central de Correios do Norte que se concentraram esta manhã em frente da Câmara Municipal do Porto "em defesa do serviço universal" dos CTT e em protesto pelo aumento dos ritmos de trabalho e "discriminação salarial".

"O que sucede nos CTT é um espelho da degradação das condições de trabalho a que se tem vindo a assistir nos últimos anos em Portugal e que resulta de duas opções profundamente erradas que foram tomadas: as alterações no Código de Trabalho e a privatização de uma empresa como os CTT, o que nunca deveria ter acontecido", disse Catarina Martins.