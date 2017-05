Manchester/Atentado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que o nível de alerta terrorista no país baixou de "crítico" para "grave" face ao progresso na investigação do atentado da passada segunda-feira em Manchester, que provocou 22 mortos.

A governante presidiu, em Londres, a uma reunião do comité de emergência Cobra, que inclui ministros e forças de segurança, depois de antecipar o seu regresso da reunião dos G7 (países com as economias mais fortes) em Taormina (Itália).

Reivindicado pelos extremistas do Estado Islâmico, o atentado de segunda-feira, registado no final de um concerto de Ariana Grande, matou 22 pessoas e feriu dezenas de outras.