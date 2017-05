Actualidade

Um forte dispositivo policial, incluindo polícia a cavalo e patrulhas cinotécnicas, impediu hoje uma manifestação que pretendia contestar, no centro de Luanda, contra alegadas "ilegalidades no processo democrático angolano", com denúncia de dez ativistas levados pelas forças de segurança.

A manifestação estava agendada para as 09:00 de hoje, no largo 1.º de Maio, prevendo uma marcha pacífica até ao palácio da Justiça, mas durante toda a manhã, conforme a Lusa constatou no local, um forte aparato policial, com dezenas de agentes e polícia de intervenção vedaram o acesso àquela praça emblemática da capital angolana.

Durante a manhã, foi igualmente visto um helicóptero das forças de segurança em patrulhamento a baixa altitude, na mesma zona.