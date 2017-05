Actualidade

O Desportivo das Aves, que esta época subiu à I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do técnico Ricardo Soares e adiantou que as duas partes assinaram um "contrato válido por duas épocas".

Ricardo Soares orientou o Desportivo de Chaves até ao final desta temporada, após render Jorge Simão, e sucede, assim, a José Mota, o treinador que guiou o Aves até à primeira divisão nacional.

O Aves refere que o novo técnico, de 42 anos, possui "uma carreira ascendente, passou por clubes como o Taipas, Lixa, Felgueiras, Ribeirão e Vizela e vai ter, agora, a segunda experiência no principal escalão do futebol português, depois de ter passado pelo comando técnico do GD Chaves".