O deputado do Bloco de Esquerda (BE), José Soeiro, denunciou hoje que há "indícios" de que existem estagiários não remunerados em funções permanentes num organismo do Estado e classifica que é "inaceitável" e "ilegal" caso seja verdade.

"Há claramente indícios de que estão a ser utilizados estagiários para funções que parecem ser funções permanentes do funcionamento regular daquele organismo [Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR)]. Há também uma referência a estágios profissionais não remunerados, foi isso que foi divulgado e isso é ilegal, e portanto, enfim, estamos à espera de saber como funciona, de ouvir os argumentos do Governo", declarou o bloquista hoje em Vila Nova de Gaia, Porto.

O CEJUR abriu uma nova unidade com o objetivo de avaliar o impacto das leis e que é maioritariamente constituída por estagiários", lê-se hoje no Diário de Notícias.