Actualidade

A transportadora aérea SATA já reencaminhou cerca de metade dos 600 passageiros que ficaram retidos esta sexta-feira devido ao mau tempo, disse hoje fonte oficial da transportadora à agência Lusa.

"Neste momento, com a reposição dos voos do Pico, dos voos da Horta, ficando somente a faltar as Flores e o Corvo, já estamos com mais de 50% dos passageiros afetados ontem [sexta-feira] nos seus destinos", afirmou António Portugal.

Segundo o porta-voz da companhia aérea açoriana, "tanto a operação prevista como a extraordinária" está a decorrer este sábado sem cancelamentos embora com ligeiros atrasos.