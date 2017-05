Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, anunciou hoje, em Viana do Castelo a criação de equipa que irá preparar formação profissional aos ex-trabalhadores dos estaleiros navais com vista à sua reintegração do mercado de trabalho.

Em causa estão um grupo de cerca de 150 ex-trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) que a partir do final deste mês deixam de ter ao subsídio de desemprego, cerca de 50 dos quais ainda não atingiram os 57 anos exigidos pela lei para requererem a reforma antecipada por desemprego prolongado e ainda não foram reintegrados no mercado de trabalho.

Em declarações aos jornalistas à margem das comemorações dos 140 anos do Lar de Santa Teresa, naquela cidade e após ter reunido com a comissão representativa daqueles antigos funcionários dos ENVC, Vieira da Silva explicou que a equipa de trabalho "vai começar já a funcionar a partir de segunda-feira".