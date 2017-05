Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, avisa Governo que está "enganado" se pensa que o BE se vai calar sobre as suas lutas e criticou o Conselho de Ministros por querer estágios não remunerados.

"Quem pensa que o Bloco de Esquerda calará alguma das lutas que são as suas lutas de sempre está muito enganado. Nós soubemos do caso, denunciamo-lo, o José Soeiro já questionou, e bem, o Governo sobre esta matéria, e não largamos. Tem de ser corrigido", declarou Catarina Martins, no discurso que fez hoje em Vila Nova de Gaia, durante um almoço no âmbito das eleições autárquicas do Bloco de Esquerda, para apresentar as candidaturas a Vila Nova de Gaia.

Catarina Martins disse que era "absolutamente inadmissível que algo como a presidência do Conselho de Ministros possa trabalhar à conta de estágios não remunerados" e alertou que se o Governo acha que pode ter estágios em vez de contratos de trabalho, então "não está a levar a sério" o trabalho "de erradicar a precariedade" que se tem de fazer no país.