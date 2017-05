Actualidade

Centenas de pessoas foram retiradas do Teatro Old Vic, em Londres, durante um espetáculo, segundo informações da polícia e de espetadores.

Segundo a agência Associated Press, a polícia informou estar no local, enquanto espetadores utilizaram a rede social Twitter para relatar o pedido de saída do local onde decorria uma matiné da peça "Woyzeck", protagonizada pelo ator inglês John Boyega.

Fotografias têm mostrado o perímetro policial em redor do teatro localizado perto da movimentada estação de Waterloo Station.