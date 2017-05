Actualidade

O Sporting conquistou hoje a Taça Challenge de andebol pela segunda vez, depois de vencer os romenos do AHC Potaissa Turda, por 30-24, (13-9 ao intervalo), na segunda mão da final.

O Sporting já tinha erguido este troféu europeu em 2010, quando venceu na final os polacos do MMTS Kwidzyn. Agora, sucedeu ao ABC de Braga na lista dos vencedores.

No primeiro jogo da final deste ano, disputado a 21 de maio, no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, em Almada, o Sporting tinha vencido por expressivos 37-28.