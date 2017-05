Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu hoje que o Governo pode fazer "muito melhor a cada dia", respondendo ao primeiro-ministro que disse que não se pode fazer tudo num ano.

"O primeiro-ministro dizia ontem que não se pode fazer tudo num ano, é certo, mas podemos fazer muito melhor a cada dia. E para fazer muito melhor a cada dia a força do Bloco de Esquerda é determinante", declarou Catarina Martins, durante o discurso que fez hoje à tarde no âmbito das eleições autárquicas do Bloco de Esquerda, para apresentar as candidaturas a Vila Nova de Gaia.

"Nós sempre dissemos que sem recuperar rendimentos não havia crescimento e que não há contas públicas saudáveis sem crescimento económico, mas a pergunta que eu faço é até que ponto é que a boa notícia que veem na televisão está nas vossas vidas concretas, na das vossas famílias e dos vossos", questionou a líder bloquista, avisando que "os perigos estão à espreita a cada momento".