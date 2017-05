Actualidade

Nuno Melo, eurodeputado do CDS-PP, qualificou hoje como uma "espécie de 'simplex' remuneratório" a existência de estagiários não pagos no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR), segundo uma notícia do jornal Diário de Notícias.

"Temos uma espécie de 'simplex' remuneratório e depois das críticas aos jovens que eram obrigados a sair para procurar trabalho, temos como melhor alternativa quando o PS está no poder: trabalho cá dentro de graça", comentou o político, numa declaração telefónica a partir da Escola Secundária de Vizela (Braga).

O Diário de Noticias revela na edição de hoje que o CEJUR abriu uma nova unidade, com a função de avaliar o impacto das leis, que é maioritariamente constituída por estagiários. São quatro estagiários, contra dois consultores economistas do próprio centro. Os estágios - curriculares, não remunerados - foram divulgados junto de alunos de várias universidades.