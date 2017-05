Actualidade

O realizador Pedro Pinho afirmou hoje que o prémio internacional atribuído ao filme "A Fábrica de Nada" é uma "notícia excelente" para o cinema português" e uma prova que este tipo de cinema precisa de ser "estimulado e apoiado".

O realizador Pedro Pinho falava à agência Lusa após vencer hoje o prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, pelo filme 'A Fábrica de Nada', estreado na Quinzena de Realizadores, em Cannes, França.

Na opinião do realizador, este prémio, além de dar visibilidade à sua película, é uma "notícia excelente para o cinema português e uma prova que este tipo de cinema - que neste momento está sob forte ameaça graças à lei do Cinema, à composição da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA) e à questão da escolha dos júris da SECA - precisa de ser estimulado e apoiado", porque tem uma "vitalidade enorme".