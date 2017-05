Actualidade

O coordenador autárquico nacional do PSD, Carlos Carreiras, disse hoje, na Maia, que este partido está a fazer para as próximas eleições um processo "sério" e que a prova disso é que não foi "escorraçado por ninguém".

Carlos Carreiras, que falava na Maia, distrito do Porto, onde decorre esta tarde a Convenção Autárquica Nacional do PSD, começou por referir que os sociais-democratas têm a seu favor nas próximas eleições o facto de nesta disputa "quem ganha, governa", para depois, sem no entanto referir qualquer outro partido ou caso que esteja a marcar a pré-campanha em algum concelho, dizer que o partido "não foi escorraçado por ninguém".

"Temos algo a nosso favor que é nas eleições autárquicas quem ganha, governa. Isto podia parecer uma coisa estranha mas como já tivemos oportunidade de ver não é assim tão estranho ou pelo menos não foi tão estranho há um ano atrás. Quem tem mais votos de facto governa e governa", disse coordenador autárquico nacional do PSD.