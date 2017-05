Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu hoje o esforço dos municípios na execução de investimentos nos seus territórios e referiu que as autarquias locais são, cada vez mais, "parceiros estratégicos do Governo no desenvolvimento" da economia.

António Costa esteve esta tarde no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, onde inaugurou as obras de beneficiação da Estrada Municipal (EM) 581 que faz a ligação entre o cruzamento da aldeia de Baraçal e o limite do município de Trancoso.

"Como disse o senhor presidente [da autarquia], não vim inaugurar uma autoestrada, mas vim testemunhar o exemplo do que é o esforço que os municípios fazem para com os recursos que têm, poderem concorrer, quando o podem fazer, a programas para financiar aqueles investimentos que podem parecer pequenos, lá longe, mas que são muito importantes para quem deles beneficia no dia-a-dia e para tornar estes territórios, territórios mais atrativos para poderem atrair investimento e para poder fixar e criar mais e melhor emprego", afirmou.