Autárquicas

A candidata do PSD à câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho, pediu hoje aos candidatos às autárquicas que ajudem o partido a "estancar a deriva" que diz ser a governação do PS, nomeadamente na capital nos últimos dez anos.

"Temos de estancar esta deriva a que assistimos em Lisboa. Há 10 anos que os lisboetas e aqueles que querem viver em Lisboa vão perdendo cada vez mais qualidade de vida e vão perdendo mais condições de reunir a família na cidade onde sonham viver. Temos de alterar esta política e é isso que farei com a minha política e com todos os presidentes de junta que vamos eleger", disse Teresa Leal Coelho.

A candidata social-democrata, que falava na Maia, distrito do Porto, onde decorre esta tarde a Convenção Autárquica Nacional do PSD, frisou que se candidata a Lisboa "para ganhar a câmara porque as pessoas foram esquecidas nos últimos dez anos", insistindo, ao longo do seu discurso, na falta de condições da cidade para quem lá quer morar.