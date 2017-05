Actualidade

O social-democrata Fernando Ruas disse hoje que se o ministro das Finanças alemão comparou o homólogo português a Cristiano Ronaldo deve ter sido porque "se calhar viu um jogo" em que o internacional português "falhou alguma grande penalidade".

"Eu gosto da linguagem futebolística mas quando se diz que o ministro das Finanças alemão compara o nosso ministro das Finanças ao CR7, ele viu se calhar um jogo em que o Cristiano Ronaldo falhou alguma grande penalidade e foi de facto uma noite mal conseguida", disse Fernando Ruas quando intervinha esta tarde na Maia, distrito do Porto, na Convenção Autárquica do PSD.

De acordo com a 'newsletter' da versão europeia do jornal norte-americano Político, o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schauble, terá comparado o ministro das Finanças português, Mário Centeno, ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo, na última reunião do Ecofin, na quinta-feira.