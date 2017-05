Actualidade

O Prémio "Un Certain Regard" do 70.º Festival de Cinema de Cannes, em França, foi hoje atribuído a "Lerd", do realizador iraniano Mohammad Rasoulof, sobre a corrupção no seu país, anunciou a organização do certame.

O filme centra-se no destino de Reza, um homem íntegro com uma vida simples, que vai tentar lutar contra a corrupção de uma empresa privada, que está a obrigar os habitantes da vila a vender os seus bens.

O júri, presidido pela atriz norte-americana Uma Thurman, também atribuiu prémios a "Les Filles d'Avril", do mexicano Michel Franco (Prémio do Júri), "Wind river" do norte-americano Taylor Sheridan (Prémio de Direção Artística), e "Barbara", do fracês Mathieu Amalric (Prémio para a Poesia no Cinema).