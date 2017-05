Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, convocou hoje 22 futebolistas para a final da Taça de Portugal, marcada para domingo, no Estádio Nacional, no Jamor, frente ao Vitória de Guimarães.

O defesa central brasileiro Jardel, a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, com lesão do ligamento lateral interno, é o único que consta do boletim clínico.

O encontro tem início às 17:15 e será arbitrado por Hugo Miguel, com a ajuda do vídeo-árbitro.