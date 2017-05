Actualidade

António Salvador foi hoje reconduzido na presidência do Sporting de Braga, ao vencer as eleições do clube com 66,3 por cento dos votos, contra 32,5 por cento de António Pedro Peixoto.

A lista A, liderada por António Salvador, obteve 20.158 votos, de 2.437 eleitores, e a Lista B, de António Pedro Peixoto, 9.897 votos, de 1.222 votantes.

Houve 25 sócios do Sporting de Braga que votaram nulo (208 votos) e 16 em branco (160 votos).