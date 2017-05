Actualidade

O Benfica qualificou-se hoje para a final da Liga portuguesa de basquetebol, marcando encontro com o FC Porto, ao vencer por 69-60 no reduto da Oliveirense, no terceiro encontro das meias-finais dos 'play-offs'.

A formação 'encarnada' tinha vencido os dois encontros disputados na Luz, primeiro por 97-91, após prolongamento, e depois por 90-81.

Na final, o Benfica vai medir forçar com os 'azuis e brancos', campeões em título, que, na outra meia-final, superaram o Vitória de Guimarães também por 3-0.