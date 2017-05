Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.

Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".

"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante no futuro", afirmou.