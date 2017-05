Actualidade

O presidente do FC Porto referiu no sábado que as glórias do passado e a conquista da Taça dos Campeões Europeus, em 1987, servirão de "motivação para um futuro de conquistas", garantindo ainda que "o presente é de esperança".

Pinto da Costa discursou num evento de que serviu para celebrar o 30.º aniversario da conquista do FC Porto da Taça dos Campeões Europeus, depois da vitória frente ao Bayern de Munique (2-1), e que contou com mais de 600 pessoas, admitindo que "viver a memória do passado só interessa se isso servir como motivação para o futuro".

"É bom recordar este tempo, mas isso só interessa se fizer com que o espírito de união esteja também no presente. O passado é glorioso, o presente é de esperança, mas o futuro tem que ser de orgulho daqueles que no passado escreveram a história do FC Porto. O exemplo dos antigos campeões será digno do que representaram,", referiu Jorge Nuno Pinto da Costa.