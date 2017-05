Actualidade

O diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, o português António Gamito, considerou hoje que "há falta de liderança e de vontade política" para responder à crise dos refugiados que procuram países europeus.

"Há dinheiro. Há é falta de liderança e de vontade política" para resolver o problema, sobretudo por parte da União Europeia, que tem um peso mais executivo, disse à Lusa o responsável do organismo do Conselho da Europa, a propósito da realização do Fórum Lisboa 2017, nas próximas quinta e sexta-feira.

Gerir as migrações é um dos temas em debate no Fórum Lisboa, um encontro anual que reúne em Portugal responsáveis políticos e representantes de organizações de vários países do Centro Norte-Sul.