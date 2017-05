Actualidade

A Argélia vai aderir nos próximos dias ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, uma organização cujos membros, europeus e africanos, partilham "ideias e princípios", mas que ainda tem um longo caminho a percorrer, disse o diretor executivo.

O secretário-geral do Centro Norte-Sul "já seguiu para a Argélia" e só falta a resposta de confirmação das autoridades argelinas, disse à Lusa o diretor executivo do organismo, António Gamito, que estimou que a adesão deste país deverá ocorrer até ao início de junho.

"Ter o Magrebe todo dá uma força enorme ao Centro Norte-Sul e projeta muito a sua presença, no contexto da política de vizinhança do Conselho da Europa, sobretudo para o sul", sustentou o diplomata, em entrevista à Lusa a propósito da atribuição do prémio Norte-Sul 2016, na próxima quarta-feira, e da realização do Fórum Lisboa, na quinta e sexta-feira.