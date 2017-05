Actualidade

O Conservatório de Música do Porto, fundado a 01 de junho de 1917, comemora este ano o centenário com mais de cem eventos durante todo o ano, entre concertos, festivais e visitas guiadas às antigas instalações.

O centenário é "uma grande festa", apontou à agência Lusa o diretor da instituição, António Moreira Jorge, que destaca a próxima quarta-feira, dia que assinala a data da fundação da instituição, como ponto alto, com uma visita guiada pelas três casas do Conservatório, além do concerto na Casa da Música, com a Academia Coral da escola a juntar-se à Orquestra do Norte, para interpretar a "Missa Solene de Santa Cecília", de Charles Gonoud.

A visita guiada às antigas instalações, o Palacete dos Viscondes de Vilarinho de São Romão, onde estiveram até 1974, e o Palacete Pinto Leite, até 2008, além da atual morada, repete-se a 07 e 14 de outubro, integrada numa das ações de evocação da memória da instituição, que tem na biblioteca uma exposição de cem objetos ligados à sua história.