França/Eleições

Pela segunda vez consecutiva, Fabienne dos Santos é candidata às eleições legislativas em França depois de, em 2012, ter tido cartazes com o seu apelido riscados com a frase "não às porteiras na Assembleia Nacional".

"Há cinco anos, quando colámos cartazes, com o meu apelido em letras grandes e a minha cara, diante de certos liceus do 17º bairro de Paris escreveram por cima 'não às porteiras na Assembleia Nacional'. Fiquei furiosa porque não é justo reduzir toda uma população a 'clichés'. Foi algo feito para magoar e o que me chocou foi terem-no feito diante de um liceu", contou à Lusa a candidata de 53 anos.

Neta de um português que veio para França nos anos 30, Fabienne dos Santos é a candidata comunista às legislativas na 4ª circunscrição de Paris, ou seja, nos 16º e 17º bairros da capital francesa, uma zona considerada rica, "onde estão muitas embaixadas e consulados e onde há muitas porteiras portuguesas".