Actualidade

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, garantiu no sábado, a "200 por cento", que o treinador espanhol Unai Emery vai continuar à frente do clube parisiense, embora tenha reconhecido que esta "não foi a melhor época".

A garantia foi dada depois do PSG ter conquistado a Taça de França, graças à vitória por 1-0 sobre o Angers.

Desta forma, Nasser Al-Khelaïfi desmentiu as notícias que falam do interesse do Paris Saint-Germain em contratar Jorge Jesus, treinador do Sporting, para o comando técnico do clube parisiense.