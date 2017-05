Actualidade

O mais recente balanço das autoridades do Sri Lanka sobre as inundações e os deslizamentos de terra causados pelas chuvas que caem desde quarta-feira no sul e no sudoeste país do contabiliza hoje 146 mortos e 112 desaparecidos.

O Centro de Gestão de Desastres (DMC) do Sri Lanka, num relatório citado pela agência Efe, refere 442.299 pessoas afetadas pela chuva em 15 dos 25 distritos do país, com 101.638 pessoas resgatadas em 319 locais.

Os níveis de água nos distritos de Hambantota e Ratnapura estão a começar a diminuir, mas noutros lugares, como no rio Nilvala, o nível da água está a subir, disse à Efe o porta-voz do DMC, Pradeep Kodippili.