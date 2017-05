Actualidade

A cantora brasileira Elza Soares regressa a Portugal para quatro concertos, em Lisboa, Porto, Sintra e Faro, durante o mês de junho, continuando a digressão de apresentação de "A Mulher do Fim do Mundo".

A brasileira terá quatro datas em Portugal, inseridas na 'tour' europeia de apresentação de "A Mulher do Fim do Mundo": o primeiro é no dia 03 de junho, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, antes de atuar no festival Primavera Sound, no Porto, no dia 10, seguindo-se o dia 14, no Teatro das Figuras, em Faro, e o Festival Raízes do Atlântico, na ilha da Madeira, a 17 de junho.

Em entrevista à agência Lusa, Elza explicou que "nunca cria expectativas" para os concertos, mas que Portugal é um país onde se sente bem, por serem povos "irmãos, a mesma família".