Óbito/Miguel Urbano Rodrigues

O PCP lamentou hoje a morte do escritor Miguel Urbano Tavares Rodrigues, ocorrida no sábado, e destacou o seu percurso de intervenção política do membro do partido.

Numa nota à comunicação social, o PCP afirma que endereçou à família o seu pesar pelo falecimento do "reconhecido jornalista e escritor com percurso de intervenção política em Portugal e no estrangeiro, antes e depois do 25 de Abril, ao longo de muitas décadas".

O PCP afirma ainda que a intervenção de Tavares Rodrigues se destacou como jornalista de investigação e reportagem, sendo autor de vários livros.