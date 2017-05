Actualidade

A reestruturação dos 1,4 mil milhões de dólares em dívida pública de Moçambique "vai acontecer, sem dúvida", porque a alternativa é esperar cinco ou seis anos pelo dinheiro do gás, defendeu hoje o governador do banco central do país.

"As negociações em Londres estão a decorrer, mas estamos a cumprir as obrigações com os parceiros bilaterais; o problema são os empréstimos que não foram divulgados e que não somos capazes de pagar", disse Rogério Zandamela durante um debate na conferência Horasis Global Meeting, que decorre até terça-feira, em Cascais.

"A reestruturação [dos empréstimos escondidos] vai acontecer, sem dúvida, porque o país não consegue pagar", afiançou o governador, explicando: "Sem a reestruturação dessa dívida, isso significa que temos de pedir aos tradicionais doadores para nos darem dinheiro para pagar esses empréstimos, e posso dizer-vos que isso não vai acontecer, eles não darão nem um cêntimo para pagar essas dívidas".