Óbito/Miguel Urbano Rodrigues

O edifício dos Paços do Concelho de Moura (distrito de Beja) tem a bandeira a meia-haste, desde hoje, em sinal de luto pela morte, no sábado, do jornalista e escritor Miguel Urbano Rodrigues, natural do município, revelou a câmara.

"Em sinal de luto pelo desaparecimento deste querido e ilustre filho do concelho de Moura, a bandeira" está "colocada a meia-haste no edifício dos Paços do Concelho, durante três dias", indicou o município.

Em comunicado, a câmara expressou ainda os "mais sentidos pêsames à viúva, filhos e restante família" de Miguel Urbano Rodrigues.