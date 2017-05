Selminho

O candidato do PSD/PPM à Câmara do Porto quer que a autarquia "exija imediatamente" a posse do terreno municipal da área de construção da Selminho, lamentando que a autarquia tenha estado "oito meses" sem nada fazer nesse sentido.

"Se a Selminho se sentir prejudicada, terá de acionar judicialmente quem a prejudicou, e não foi a Câmara do Porto. O terreno era da Câmara. Alguém o adquiriu ilegitimamente. Seria imoral que o presidente da Câmara, enquanto sócio da Selminho, beneficiasse com um terreno que é da Câmara", afirmou Álvaro Almeida, em declarações à Lusa.

Para o candidato, existe neste caso "um conflito de interesses chocante", pelo que a Assembleia Municipal de segunda-feira deve esclarecer a "questão fundamental", ou seja, "por que motivo a Câmara não tomou posse imediata do terreno há oito meses, quando surgiram as primeiras informações dos serviços de que o terreno é municipal".