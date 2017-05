Actualidade

Vila Real e Bragança serão os primeiros distritos fora de Lisboa a receber, entre 31 de maio e 03 de junho, o rastreio nacional da voz aberto a toda a população, anunciou hoje a organização.

A iniciativa da GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas é dirigida à comunidade artística, mas aberta a toda a população e terá este ano, nas principais cidades de Trás-os-Montes, as duas primeiras edições fora de Lisboa.

Os interessados podem inscrever-se no centro de saúde de Mateus de Vila Real, onde o rastreio decorre nos dias 31 de maio e 01 dE junho, e no centro de saúde de Santa Maria, em Bragança, com os exames a decorreram a 02 e 03 de junho.