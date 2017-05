Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros informou hoje que o secretário de Estado das Comunidades vai deslocar-se esta semana à Venezuela para contactar com as autoridades locais e manter a "segurança e bem-estar" dos portugueses e lusodescendentes.

A acompanhar José Luís Carneiro estará o secretário regional da Madeira que tutela as Comunidades, Sérgio Marques, indicou Augusto Santos Silva, à margem do Horasis Global Meeting, a decorrer em Cascais, no distrito de Lisboa.

"Terão mais uma vez oportunidade para falar com as autoridades venezuelanas, porque é muito importante manter um canal de comunicação e colaboração, no sentido de que a segurança e o bem-estar da comunidade portuguesa e luso venezuelana naquele país seja o mais possível preservada", afirmou o governante.