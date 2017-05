Actualidade

O complexo arqueológico de Troia, no concelho de Grândola, realiza escavações em junho, das quais são esperadas novas descobertas, e organiza visitas guiadas aos sábados à tarde, disse à agência Lusa a arqueóloga Patrícia Brum.

"Este ano iniciámos um projeto em que cada mês do ano é dedicado a um deus da mitologia romana, e junho é o da deusa Fortuna. As visitas guiadas terão essa temática, mas permitirão também visitar a área das escavações em curso, uma grande oficina de salga com sinais de uma profunda remodelação, num momento ainda indeterminado", disse à agência Lusa Patrícia Brum.

"Espera-se que as escavações que se vão realizar no âmbito da Tróia Summer School possam ajudar a esclarecer a evolução desta fábrica onde se preparava peixe salgado e molhos de peixe", acrescentou.