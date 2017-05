Actualidade

O Tondela anunciou hoje a renovação de contrato com o treinador Pepa por uma época, depois do técnico ter ajudado a assegurar a manutenção do clube beirão na I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado, publicado na página oficial, o clube 'auriverde' revela que Pepa vai manter-se como treinador principal até junho de 2018.

"Após a recuperação classificativa encetada na I Liga 2016/2017, que culminou na permanência do Tondela, entendemos que Pepa reúne as condições técnicas e humanas para continuar a merecer toda a nossa confiança e apoio na próxima época desportiva", justificou o clube.