Síria

Pelo menos 22 'jihadistas' morreram entre sábado e hoje em combates entre o grupo Estado Islâmico (EI) e a aliança da ex-filial da Al-Qaida em zonas na Síria fronteiriças com o Líbano, foi hoje anunciado.

A informação foi avançada pela ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que adiantou que destes mortos, pelo menos 18 eram membros do EI e quatro do Organismo de Libertação do Levante, coligação armada da antiga filial da Al-Qaida, e de outras fações.

Os confrontos estão a ocorrer na região síria de Yarud no Al Qalamún Ocidental, limítrofe com território libanês.