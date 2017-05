Actualidade

A GNR efetuou 60 detenções em flagrante delito, 39 por condução sob o efeito do álcool, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, informou a Guarda Nacional Republicana.

No conjunto de operações, em todo o território nacional e que visou a prevenção/combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, a GNR realizou ainda 11 detenções por condução sem habilitação legal e seis por tráfico de estupefacientes.

Durante a operação, foram apreendidas 163 doses de haxixe.