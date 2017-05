Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai propor, na assembleia geral extraordinária de segunda-feira, "maior celeridade dos processos disciplinares", disse hoje fonte do organismo à agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que, entre as alterações do regulamento disciplinar em discussão na reunião magna, estará também "agravamento da punição das condutas dos agentes desportivos que coloquem em causa o bom nome das competições profissionais".

No mesmo âmbito, vai ser votada a proposta de "aclaração de normas disciplinares", com o objetivo de "evitar as duplas e triplas punições".