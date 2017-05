Actualidade

Dezenas de voos da British Airways (BA) continuam hoje cancelados no aeroporto londrino de Heathrow, apesar de ter havido alguns que partiram com atrasos, devido à falha informática registada no sábado pela transportadora aérea, que ainda tenta recuperar o sistema.

"Após o problema global com o sistema informático da BA, hoje esperam-se atrasos e cancelamentos de voos da companhia", declarou um porta-voz de Heathrow, recomendando aos passageiros da BA que confirmem o estado dos seus voos antes de se dirigirem para o aeroporto londrino.

Para os clientes que viram os seus voos de sábado cancelados, o responsável aconselhou que não regressem ao aeroporto antes de terem outra reserva confirmada.