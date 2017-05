Actualidade

(Correção) Monte Carlo, 28 mai (Lusa) - O piloto alemão Sebastien Vettel (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada no circuito urbano de Monte Carlo.

O finlandês Kimi Räikkönen, também da Ferrari, e o australiano Valtteri Bottas, da Red Bull, completaram o pódio em Monte Carlo.

Vettel, campeão mundial em 2010, 2011, 2012 e 2013, alcançou a terceira vitória na temporada, depois dos triunfos nos grandes prémios da Austrália e do Bahrein (Corrige no segundo parágrafo o terceiro classificado, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e não o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes).