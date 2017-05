Actualidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, disse hoje esperar que as agências de notação financeira melhorem o 'rating' de Portugal "ainda neste ou no próximo ano", lembrando os números positivos da economia, do emprego e do défice.

Em declarações aos jornalistas no final das intervenções que fez hoje na conferência Horasis Global Meeting, que decorre até terça-feira em Cascais, perto de Lisboa, Caldeira Cabral vincou que "os números do défice, do crescimento económico e do emprego este ano justificam, naquilo que é a análise normal dos 'ratings' [avaliação], uma revisão".

Para o ministro, que disse ter já tido reuniões com várias agências de 'rating' este ano, estes dados justificam uma revisão, a começar pela Perspetiva de Evolução, já no segundo semestre, e depois numa revisão em alta, no princípio de 2018.