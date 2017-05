Taça de Portugal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve, em flagrante delito, cinco pessoas pela prática ilícita de especulação de bilhetes para o jogo da final da Taça de Portugal, entre Sport Lisboa e Benfica e Vitória de Guimarães.

"As detenções foram feitas maioritariamente em Lisboa, Oeiras, Amadora e arredores do Estádio do Jamor, tendo sido apreendidos 23 bilhetes, no valor aproximado de 3.000 euros e ainda cerca de 400 euros em numerário proveniente de vendas anteriores", adiantou hoje em comunicado a ASAE.

Os bilhetes encontravam-se à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos cerca de 170 euros por bilhete, acrescentou, especificando que esta ação de fiscalização à venda 'online' de bilhetes foi conduzida pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE.