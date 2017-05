Taça de Portugal

O Benfica e o Vitória de Guimarães estão empatados a zero, ao intervalo da final da edição 2016/17 da Taça de Portugal em futebol, que está a decorrer no Estádio Nacional, no Jamor.

Na primeira parte, cada equipa já foi obrigada a trocar um jogador por lesão, com os 'encarnados' a perderem Fejsa (substituído por Samaris) e os minhotos a verem-se privados de Hurtado (entrou Celis).

A formação 'encarnada' procura vencer a prova pela 26.ª vez e somar a 11.ª 'dobradinha', numa época em que já venceu a I Liga e a Supertaça, enquanto o Vitória de Guimarães tenta repetir o triunfo de 2012/13.