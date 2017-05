Actualidade

O filme "The Square" do sueco Ruben Östlund venceu hoje a Palma de Ouro do 70º Festival de Cannes, anunciou o júri presidido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

Pela primeira vez em competição, o realizador de "Snow Therapy" - Prémio do júri 2014 na secção "Un certain regard" - coloca neste filme um olhar dissonante sobre as hipocrisias e interroga-se sobre o designado "viver em conjunto" das nossas sociedades.

A atriz alemã Diane Kruger venceu o prémio de interpretação feminina, pelo seu primeiro grande papel numa produção alemã, em "In The Fade", do realizador Fatih Akin.